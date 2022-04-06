Хавбек «Лейпцига» Нкунку летом может перейти в «ПСЖ»
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку этим летом может вернуться в «ПСЖ», который покинул в 2019 году, заявил журналист Адриена Гренье.
По данным источника, немецкий клуб готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Сообщается, что переход Нкунку может сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде.
Действующий контракт 24-летнего игрока с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Майнц
|27
|11
|5
|11
|40-31
|38
|
7
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
8
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
9
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
10
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Аугсбург
|27
|7
|8
|12
|32-44
|29
|
13
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
14
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|
15
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|- : -
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|- : -
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|22
|1
|5
Новости