Хавбек «Лейпцига» Нкунку летом может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку этим летом может вернуться в «ПСЖ», который покинул в 2019 году, заявил журналист Адриена Гренье.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Сообщается, что переход Нкунку может сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде.

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.