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Сегодня, 20:51

Хавбек «Лейпцига» Нкунку летом может перейти в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку этим летом может вернуться в «ПСЖ», который покинул в 2019 году, заявил журналист Адриена Гренье.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Сообщается, что переход Нкунку может сохранить форварда Килиана Мбаппе в команде.

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.

Кристофер Нкунку
ФК Лейпциг
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 27 11 5 11 40-31 38
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Аугсбург 27 7 8 12 32-44 29
13
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
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8.04 21:30
Штутгарт – Боруссия Д
 - : -
9.04 16:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
9.04 16:30
Вольфсбург – Арминия
 - : -
9.04 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия М
 - : -
9.04 16:30
Кельн – Майнц
 - : -
9.04 19:30
Герта – Унион Б
 - : -
10.04 16:30
Бохум – Байер
 - : -
10.04 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
10.04 20:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 22 1 5
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