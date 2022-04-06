Нагельсманн заявил, что хотел бы видеть в «Баварии» Мбаппе и Френки де Йонга

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал двоих футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.

«Мбаппе — он определенно не был бы лишним для любой команды. Также я считаю, что Френки де Йонг — очень сильный футболист. Впрочем, оба игрока выходят за рамки финансовых возможностей нашего клуба», — приводит Goal слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 28 голов и отдал 20 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 160 миллионов евро.

У де Йонга 4 гола и 4 результативных передачи в 37 играх за «Барселону» в этом сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.