Раум подпишет контракт с «Лейпцигом» на 5 лет и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

«Лейпциг» согласовал трансфер защитника «Хоффенхайма» Давида Раума, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 24-летний немец подпишет контракт с новой командой до конца июня 2027 года и станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в клубе.

Отмечается, что защитник «Лейпцига» Анхелиньо может отправиться в аренду в «Хоффенхайм» в качестве замены Рауму. В данный момент стороны ведут переговоры о возможной сделке.

Раум выступает за «Хоффенхайм» с июля 2021 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 13 результативных передач в 35 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.