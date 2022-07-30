Нападающему «Боруссии» Алле диагностировали рак яичек

Нападающему «Боруссии» Себастьену Алле диагностировали рак яичек, сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

«Себастьен получит наилучшее лечение. Шансы на выздоровление очень хорошие. Мы желаем ему и его семье много сил и оптимизма, и наши мысли с ним в это трудное время», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Себастьяна Кельна пресс-служба дортмундского клуба.

28-летний ивуарийский нападающий перешел в «Боруссию» из «Аякса» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за голландский клуб во всех турнирах.