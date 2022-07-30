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Сегодня, 05:35

Де Лигт рассчитывал на более атакующий футбол в «Ювентусе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что рассчитывал на другое развитие карьеры в «Ювентусе».

«Я пришел в «Ювентус» с идеей играть в более атакующий футбол, потому что Сарри был тренером и показывал потрясающий футбол в «Наполи» и «Челси». Я ожидал, что в Турине будет стиль «Аякса». Но, к сожалению, Сарри ушел через год», — приводит Football Italia де Лигта.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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26%

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ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Бавария
ФК Ювентус
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