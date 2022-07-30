Де Лигт рассчитывал на более атакующий футбол в «Ювентусе»

Новичок «Баварии» Маттейс де Лигт признался, что рассчитывал на другое развитие карьеры в «Ювентусе».

«Я пришел в «Ювентус» с идеей играть в более атакующий футбол, потому что Сарри был тренером и показывал потрясающий футбол в «Наполи» и «Челси». Я ожидал, что в Турине будет стиль «Аякса». Но, к сожалению, Сарри ушел через год», — приводит Football Italia де Лигта.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.