«ПСЖ» и «Атлетико» претендуют на защитника «Лейпцига» Мукьеле

«ПСЖ» и «Атлетико» заинтересованы в защитнике «Лейпцига» Норди Мукьеле, сообщает Bild.

По информации источника, оба клуба находятся в поиске вариантов для усиления защиты и рассматривают 23-летнего француза как одного из кандидатов. «Лейпциг» готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Мукьеле провел 40 матчей за «Лейпциг», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.