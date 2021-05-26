«ПСЖ» и «Атлетико» претендуют на защитника «Лейпцига» Мукьеле
06:28
«ПСЖ» и «Атлетико» заинтересованы в защитнике «Лейпцига» Норди Мукьеле, сообщает Bild.
По информации источника, оба клуба находятся в поиске вариантов для усиления защиты и рассматривают 23-летнего француза как одного из кандидатов. «Лейпциг» готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Мукьеле провел 40 матчей за «Лейпциг», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/laufen-rb-die-profis-weg-zwei-top-klubs-jagen-diesen-leipzig-star-76514056,view=conversionToLogin.bild.html
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