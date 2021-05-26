«Штутгарт» может продать лучшего бомбардира команды из-за финансовых проблем
06:49
«Штутгарт» может продать нападающего команды Сашу Калайджича, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб испытывает серьезные финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса, в связи с чем вынужден продать одного из лидеров команды.
В сезоне-2020/21 Калайджич провел 36 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, на его счету 17 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего австрийца в 17 миллионов евро. Форвард является лучшим бомбардиром «швабов» по итогам сезона.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/mission-fuer-mislintat-transfer-ueberschuss-soll-corona-loch-stopfen-76516350.bild.html
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