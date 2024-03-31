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31 марта, 23:51

Президент «Баварии»: «Мы проиграли «Боруссии» заслуженно»

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал поражение от «Боруссии» (0:2) в матче 27-го тура бундеслиги.

«Бавария» не была той «Баварией», к которой мы привыкли и которую нам нравится видеть, и, честно говоря, я должен сказать, что это был не первый случай в этом сезоне, когда мы не смогли включиться. Мы проиграли «Дортмунду» заслуженно", — приводит слова Хайнера Sky Sport.

Мюнхенцы после 26 туров чемпионата Германии занимают второе место, набрав 60 очков. Отрыв от лидируещего «Байера» составляет 10 очков.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Бохум» упустил победу над «Дармштадтом» в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 3
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 2 : 1
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 0 : 0
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 0
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 0 : 2
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 0 : 2
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 1 : 1
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 3 : 3
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 2 : 2
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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