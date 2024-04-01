В «Баварии» рассказали о возможном интересе к Нагельсманну

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль рассказал, рассматривает клуб кандидатуру Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера.

«Знаю, что это интересно всей общественности. Я достаточно часто говорил, что мы изучаем наши варианты. Но я никогда не называл имен», — сказал Эберль DPA.

Нагельсманн руководит сборной Германии с сентября 2023 года. Его текущее соглашение рассчитано до конца июля 2024 года. До национальной команды он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».