Мусиала стал лучшим игроком «Баварии» в мае

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал лучшим игроком команды в мае, сообщается на официальном сайте команды.

За 20-летнего хавбека проголосовал 71 процент болельщиков. Он опередил нападающих Сержа Гнабри (9%) и Томаса Мюллера (5%).

В мае Мусиала участвовал в четырех матчах чемпионата Германии, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.

Контракт Мусиала с «Баварией» рассчитан до 2026 года. Его трансферная стоимость — 110 миллионов евро.