Представители «Барселоны» встречались с агентом Левандовски. Нападающий хочет от клуба контракт на три года

Представители «Барселоны» встречались с агентом нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Пини Захави, сообщает Diario Sport.

По информации источника, прошедшие встречи дали положительный результат. Ключевым аспектом стали хорошие отношения между президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой и агентом 33-летнего поляка.

Отмечается, что нападающий хотел бы перейти в «Барселону», так как считает, что этап его карьеры в Германии завершен.

При этом Левандовски хочет получить от каталонцев трехлетний контракт. Однако руководство клуба смущает такой срок соглашения.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей в 39 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.