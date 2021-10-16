Полузащитник «Вольфсбурга» Арнольд повторил рекорд по количеству матчей за команду в бундеслиге
Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд повторил рекорд по количеству матчей за команду в чемпионате Германии, сообщает Opta.
Игра 8-го тура против «Униона» стала для него 259-й в составе «волков» в бундеслиге. Столько же игр за команду в чемпионате провел экс-вратарь немецкой команды Диего Бенальо.
259 — Maximilian Arnold will make his 259th Bundesliga appearance for VfL Wolfsburg today, equalling Diego Benaglio as the player with the most appearances for the club in the competition. Constant. #FCUWOB pic.twitter.com/pn3KjamqRS— OptaFranz (@OptaFranz) October 16, 2021
В предыдущих 258 матчах за «Вольфсбург» в бундеслиге Арнольд забил 30 голов и отдал 33 результативных передачи.
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