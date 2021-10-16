Президент «Баварии» отказался комментировать приговор Эрнандезу к тюремному заключению
Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что защитник Люка Эрнандез предстанет перед судом 19 октября в Мадриде. Ранее стало известно, что игрок был приговорен к тюремному заключению, но француз подал апелляцию.
«Это личная жизнь Эрнандеза, я не хочу судить», — сказал Хайнер.
Напомним, в 2010 году Эрнандез и его подруга Амелия де ла Оса Льоренте сильно поссорились посреди улицы. В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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