Президент «Баварии» отказался комментировать приговор Эрнандезу к тюремному заключению

Президент «Баварии» Герберт Хайнер подтвердил, что защитник Люка Эрнандез предстанет перед судом 19 октября в Мадриде. Ранее стало известно, что игрок был приговорен к тюремному заключению, но француз подал апелляцию.

«Это личная жизнь Эрнандеза, я не хочу судить», — сказал Хайнер.

Напомним, в 2010 году Эрнандез и его подруга Амелия де ла Оса Льоренте сильно поссорились посреди улицы. В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев. Несмотря на это, пара решила вместе отправиться на отдых в Майами.