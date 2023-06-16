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Горецка: «Я хочу остаться в «Баварии», у меня нет других планов»

Мария Гусева
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о своем будущем.

«У меня нет других планов, я хочу остаться в мюнхенской «Баварии», чтобы в следующем году творить великие дела, — цитирует Sport1 Горецку. — Тот факт, что мы снова выиграли чемпионат Германии, не утоляет наш голод. Мы шутили с Тер Штегеном в сборной, он мне сказал, что в «Барселоне» очень рады, что мы выиграли бундеслигу. Ведь теперь мы точно не встретимся на групповом этапе Лиги чемпионов».

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. Контракт 28-летнего немца рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Горецка провел 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 21 8 5 92-38 71
2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
8
 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
9
 Майнц 34 12 10 12 54-55 46
10
 Боруссия М 34 11 10 13 52-55 43
11
 Кельн 34 10 12 12 49-54 42
12
 Хоффенхайм 34 10 6 18 48-57 36
13
 Вердер 34 10 6 18 51-64 36
14
 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
15
 Аугсбург 34 9 7 18 42-63 34
16
 Штутгарт 34 7 12 15 45-57 33
17
 Шальке 34 7 10 17 35-71 31
18
 Герта 34 7 8 19 42-69 29
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Боруссия М – Аугсбург
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Бохум – Байер
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Боруссия Д – Майнц
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