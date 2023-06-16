«Брайтон» объявил о трансфере Дауда

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд продолжит карьеру в «Брайтоне», сообщает официальный сайт английского клуба.

27-летний полузащитник подписал с «Брайтоном» контракт до лета 2027 года. Он присоединится к новой команде 1 июля, когда завершится его соглашение с «Боруссией».

Дауд выступал за «Боруссию» с 2017 года. Он провел 141 матч за команду, забил 5 мячей и сделал 17 голевых передач.