Стал известен список трансферных целей «Баварии», в нем десять игроков

Журналист Кристиан Фальк опубликовал список трансферных целей «Баварии» в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера, для линии защиты «Бавария» рассматривает четырех футболистов: Ким Мин Джэ из «Наполи», Пау Торреса («Вильярреала»), Микки ван де Вен («Вольфсбург») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

На позицию полузащитника мюнхенцы выбирают между Пьером-Эмилем Хейбьергом («Тоттенхэм») и Каем Хаверцем («Челси»).

В списке желаемых форвардов «Баварии» находятся Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).

По итогам сезона-2022/23 «Бавария» стала чемпионом Германии, выиграв титул в 11-й раз подряд.