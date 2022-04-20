Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:35

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о важности победы в бундеслиге

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о ценности чемпионата Германии.

«Победа в чемпионате Германии мерило всего. Меня раздражает, что ценность чемпионства сильно упала. Когда я играл, а потом стал молодым директором клуба, мы целую неделю могли праздновать победу в бундеслиге. Сейчас «Бавария» на девять очков впереди ближайшего преследования, но никто не доволен. Каждая не самая выдающаяся игра «Баварии» подвергается критике», — цитирует Хенесса Suddeutschen Zeitung.

В 30 матчах чемпионата Германии «Бавария» набрала 72 очка и расположилась на первом месте. Второй идет дортмундская «Боруссия», набравшая 63 очка.

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагельсманн намерен усилить три позиции в «Баварии» этим летом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 23 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости