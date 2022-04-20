Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о важности победы в бундеслиге

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о ценности чемпионата Германии.

«Победа в чемпионате Германии мерило всего. Меня раздражает, что ценность чемпионства сильно упала. Когда я играл, а потом стал молодым директором клуба, мы целую неделю могли праздновать победу в бундеслиге. Сейчас «Бавария» на девять очков впереди ближайшего преследования, но никто не доволен. Каждая не самая выдающаяся игра «Баварии» подвергается критике», — цитирует Хенесса Suddeutschen Zeitung.

В 30 матчах чемпионата Германии «Бавария» набрала 72 очка и расположилась на первом месте. Второй идет дортмундская «Боруссия», набравшая 63 очка.