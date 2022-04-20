Нагельсманн намерен усилить три позиции в «Баварии» этим летом

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман в летнее трансферное окно хочет усилить команду в трех позициях, пишет Bild.

По данным источника, 34-летний специалист сообщил руководству, что команде нужен правый защитник, центральный полузащитник и игрок атаки, который создаст конкуренцию для нынешних игроков атаки.

За 4 тура до конца сезона «Бавария» возглавляет турнирную таблицу бундеслиги, на 9 очков опережая дортмундскую «Боруссию».