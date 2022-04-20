«Лейпциг» Тедеско победил «Унион» и вышел в финал Кубка Германии

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в полуфинале Кубка Германии. Матч закончился со счетом 2:1.

У гостей счет на 25-й минуте матча открыл Шеральдо Беккер. В составе хозяев голом с пенальти на 61-й минуте отметился Андре Силва. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1.

Финал Кубка Германии пройдет 21 мая в Берлине.