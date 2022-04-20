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20 апреля, 23:37

«Лейпциг» Тедеско победил «Унион» и вышел в финал Кубка Германии

Читать «СЭ» в
«Лейпциг» — «Унион».
Фото Reuters

«Лейпциг» дома обыграл «Унион» в полуфинале Кубка Германии. Матч закончился со счетом 2:1.

У гостей счет на 25-й минуте матча открыл Шеральдо Беккер. В составе хозяев голом с пенальти на 61-й минуте отметился Андре Силва. На 90+3-й минуте победный гол забил Эмиль Форсберг.

В финале Кубка Германии подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Фрайбургом», который в полуфинале обыграл «Гамбург» со счетом 3:1.

Финал Кубка Германии пройдет 21 мая в Берлине.

Германия. Кубок. 1/2 финала
20 апр, 21:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Унион Б
Голы
Беккер, 25 (0:1), Андре Силва, 61 (1:1), Форсберг, 90+3 (2:1)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Гвардиол (Хальстенберг, 90) Хенрикс Анхелиньо Собослои (Форсберг, 62) Нкунку Ольмо Лаймер Андре Силва (Поульсен, 90)
Унион Б
Реннов Еккель (Мевальд, 90+3) Очипка Баумгартль Триммель Кнохе Хедира Премель (Беренс, 90+3) Харагути (Шафер, 64) Авонийи (Фогльзаммер, 77) Беккер (Михель, 77)
Предупреждения
Лаймер 35’, Симакан 90+4’  -  Кнохе 43’, Хедира 80’, Михель 90+5’
Судьи
Брих (Германия)
Футбол
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 65-31 54
4
 Байер 30 15 7 8 68-43 52
5
 Фрайбург 30 14 9 7 49-34 51
6
 Унион Б 30 13 8 9 40-39 47
7
 Кельн 30 12 10 8 44-44 46
8
 Хоффенхайм 30 13 6 11 50-45 45
9
 Майнц 30 11 6 13 43-36 39
10
 Айнтрахт Ф 30 10 9 11 40-42 39
11
 Боруссия М 30 10 7 13 42-55 37
12
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
13
 Вольфсбург 30 10 4 16 34-51 34
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 30 5 11 14 23-46 26
18
 Гр. Фюрт 30 3 8 19 24-72 17
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 - : -
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 - : -
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 23 1 5
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