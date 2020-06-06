Петер Бос считает, что «Байер» сделал слишком много ошибок в матче с «Баварией»

Главный тренер «Байера» Петер Бос сказал, что его игроки допустили много ошибок в матче 30-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:4).

«Сегодня мы проиграли против топ-команды, — цитирует Боса официальный сайт «Баварии». — В первые 30 минут создавалось впечатление, что мы будем играть на равных, но затем я почувствовал, что мы не показываем свою лучшую игру. В первую очередь причина этому «Бавария». Они оказывали давление и оставляли нам мало времени для раздумий. Чтобы победить «Баварию» нужны 11 игроков, которые показывают свою лучшую игру. К сожалению, сегодня мы сделали слишком много ошибок».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 70 очков. На втором месте дортмундская «Боруссия» — 63 очка.