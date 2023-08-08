Орещук: «Пять миллионов евро — хорошая цена за Азмуна, больше платить нет смысла»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал сильные качества форварда «Байера» Сердара Азмуна.
«Азмун — усиление для нашей РПЛ Он пригодится не только «Зениту», но и воронежскому «Факелу», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА. Какая его реальная стоимость? Пять миллионов — хорошая цена. Больше платить нет смысла. Мы знаем его уровень. Возможно, у него не получилось в бундеслиге, потому что в него там не верили, и конкуренция была большая. От травм тоже никто не застрахован. Здесь в России его не надо просматривать. Он качественный футболист, который может везде играть. Он может и в атаке сыграть, и в оттяжке. Может придержать мяч или открыться между линиями», — цитирует Орещука Legalbet.
Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Зенит».
В августе появилась информация, что футболист может вернуться в петербургский клуб. По информации Sport24, «Зенит» планирует предложить немецкой команде 5 миллионов евро за переход нападающего. Однако, как отмечают иностранные СМИ, руководство «Байера» хочет заработать 10 миллионов евро на трансфере Азмуна.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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5
|Фрайбург
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6
|Байер
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7
|Айнтрахт Ф
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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11
|Кельн
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|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0-0
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13
|Вердер
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14
|Бохум
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|0-0
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15
|Аугсбург
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|0-0
|0
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16
|Штутгарт
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|0-0
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17
|Хайденхайм
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|0-0
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18
|Дармштадт
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|0-0
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
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Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -