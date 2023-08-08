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Орещук: «Пять миллионов евро — хорошая цена за Азмуна, больше платить нет смысла»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал сильные качества форварда «Байера» Сердара Азмуна.

«Азмун — усиление для нашей РПЛ Он пригодится не только «Зениту», но и воронежскому «Факелу», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА. Какая его реальная стоимость? Пять миллионов — хорошая цена. Больше платить нет смысла. Мы знаем его уровень. Возможно, у него не получилось в бундеслиге, потому что в него там не верили, и конкуренция была большая. От травм тоже никто не застрахован. Здесь в России его не надо просматривать. Он качественный футболист, который может везде играть. Он может и в атаке сыграть, и в оттяжке. Может придержать мяч или открыться между линиями», — цитирует Орещука Legalbet.

Азмун стал игроком «Байера» в январе 2022 года. Ранее он выступал за «Зенит».

В августе появилась информация, что футболист может вернуться в петербургский клуб. По информации Sport24, «Зенит» планирует предложить немецкой команде 5 миллионов евро за переход нападающего. Однако, как отмечают иностранные СМИ, руководство «Байера» хочет заработать 10 миллионов евро на трансфере Азмуна.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-pyat-millionov-horoshaya-tcena-za-azmuna/
Роман Орещук
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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