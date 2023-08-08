Хироки Ито близок к подписанию пятилетнего контракта с «Аяксом»

Защитник «Штутгарта» Хироки Ито может стать игроком «Аякса», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, стороны уже договорились о пятилетнем контракте. Сам футболист хочет стать игроком голландского клуба уже этим летом.

«Аякс» предложил за японца 15 миллионов евро, но «Штутгарт» отклонил заявку.

Ито выступает за немецкий клуб с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока сборной Японии в 10 миллионов евро.