Хироки Ито близок к подписанию пятилетнего контракта с «Аяксом»
Защитник «Штутгарта» Хироки Ито может стать игроком «Аякса», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По данным источника, стороны уже договорились о пятилетнем контракте. Сам футболист хочет стать игроком голландского клуба уже этим летом.
«Аякс» предложил за японца 15 миллионов евро, но «Штутгарт» отклонил заявку.
Ито выступает за немецкий клуб с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока сборной Японии в 10 миллионов евро.
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3
|РБ Лейпциг
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|0-0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
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|0
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|0
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|0
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8
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
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|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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