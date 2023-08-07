Sport24: «Зенит» собирается предложить «Байеру» 5 миллионов евро за Азмуна

«Зенит» планирует предложить «Байеру» 5 миллионов евро за переход нападающего Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб хочет получить за 28-летнего иранца не менее 10 миллионов евро.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

2 августа стало известно, что Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги.

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