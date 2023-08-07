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Сегодня, 17:36

Sport24: «Зенит» собирается предложить «Байеру» 5 миллионов евро за Азмуна

Мария Гусева
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Сердар Азмун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» планирует предложить «Байеру» 5 миллионов евро за переход нападающего Сердара Азмуна.

Ранее сообщалось, что леверкузенский клуб хочет получить за 28-летнего иранца не менее 10 миллионов евро.

Азмун выступал за «Зенит» с января 2019 года по январь 2022 года, после чего перешел в «Байер».

В сезоне-2022/23 форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 33 матчах за команду из Леверкузена. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

2 августа стало известно, что Азмун выбыл на срок от 6 до 8 недель из-за травмы левой ноги.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: Sport24
Сердар Азмун
Футбол
РПЛ
ФК Байер
ФК Зенит
4
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 И В Н П +/- О
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 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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