Нойер рассказал о переговорах по продлению контракта с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о переговорах по продлению контракта с клубом.

«Переговоры о моем новом контракте идут очень хорошо. У нас в запасе есть много времени. Так что все определенно складывается удачно», — приводит слова Нойера журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что 36-летний вратарь продлит контракт с «Баварией» до 2024 года.

Текущее соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2023 года. Нойеру выступает за «Баварию» с 2011 года.

В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 38 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 36 голов и 14 поединков отыграл на ноль.