Салихамиджич опроверг интерес «Баварии» к Холанну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич опроверг интерес клуба к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну.

«Бавария» совершенно точно не станет следующим клубом для Холанна», — цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

8 мая спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель заявил, что определенность по будущему Холанна наступит на этой неделе.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в «Манчестер Сити».

В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 150 миллионов евро.

Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.