Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2024 года

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер продлит контракт с клубом до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Текущий контракт 36-летнего футболиста истекает в июне 2023 года. Нойеру выступает за «Баварию» с 2011 года.

В текущем сезоне голкипер провел 37 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, пропустил 34 гола и 14 поединков отыграл на ноль.

Отметим, что «Бавария» одержала досрочную победу в чемпионате Германии-2021/22. Мюнхенцы в 10-й раз подряд победили в бундеслиге.