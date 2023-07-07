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Сегодня, 19:29

Нойер может не успеть восстановиться к старту сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Восстановление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера после тяжелой травмы затягивается, утверждает Sky Germany.

По информации источника, планировалось, что 37-летний вратарь вернется в строй в межсезонье и будет готов к старту бундеслиги, но сейчас срок его возвращения откладывается.

Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
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18.08 21:30
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 00:00
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 00:00
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 00:00
Боруссия Д – Кельн
 - : -
19.08 00:00
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
19.08 00:00
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 00:00
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 00:00
Унион Б – Майнц
 - : -
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Вольфсбург – Хайденхайм
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