Нойер может не успеть восстановиться к старту сезона

Восстановление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера после тяжелой травмы затягивается, утверждает Sky Germany.

По информации источника, планировалось, что 37-летний вратарь вернется в строй в межсезонье и будет готов к старту бундеслиги, но сейчас срок его возвращения откладывается.

Нойер сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте 10 декабря и пропустил остаток сезона-2022/23.