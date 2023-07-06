Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах кризиса немецкого футбола.
«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил «Баварию», все верили, что мы должны играть в его футбол – короткие передачи и все такое.
Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», – приводит слова Швайнштайгера TalkSport.
Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы трижды становились чемпионами Германии и три раза завоевали Кубок страны.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0-0
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4
|Унион Б
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18.08
|00:00
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -