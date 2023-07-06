Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Германия

6 июля, 23:42

Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах кризиса немецкого футбола.

«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил «Баварию», все верили, что мы должны играть в его футбол – короткие передачи и все такое.

Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», – приводит слова Швайнштайгера TalkSport.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы трижды становились чемпионами Германии и три раза завоевали Кубок страны.

Бастиан Швайнштайгер
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
10
2
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ким Мин Чжэ 5 июля пройдет первую часть медосмотра для перехода в «Баварию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
5
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
14
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
15
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
16
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
17
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Дармштадт 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 00:00
Вердер – Бавария
 - : -
19.08 00:00
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
19.08 00:00
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
19.08 00:00
Боруссия Д – Кельн
 - : -
19.08 00:00
Айнтрахт Ф – Дармштадт
 - : -
19.08 00:00
Хоффенхайм – Фрайбург
 - : -
19.08 00:00
Штутгарт – Бохум
 - : -
19.08 00:00
Унион Б – Майнц
 - : -
19.08 00:00
Вольфсбург – Хайденхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости