Швайнштайгер назвал приезд Гвардиолы в «Баварию» одной из причин кризиса немецкого футбола

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер порассуждал о причинах кризиса немецкого футбола.

«Это очень сложная ситуация для сборной Германии и немецкого футбола в целом. Думаю, произошло много изменений. Знаете, когда Гвардиола приехал в страну, возглавил «Баварию», все верили, что мы должны играть в его футбол – короткие передачи и все такое.

Мы теряли наши ценности. Я думаю, что раньше большинство других стран видели в Германии бойца, команду готовую бороться до конца матча. Мы забыли о своих сильных сторонах за последние 7-8 лет. Мы были больше сосредоточены на том, чтобы красиво пасоваться друг с другом, это одна из причин», – приводит слова Швайнштайгера TalkSport.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 годы. Под его руководством мюнхенцы трижды становились чемпионами Германии и три раза завоевали Кубок страны.