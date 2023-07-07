Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс больше не будет капитаном команды, сообщается на официальном сайте команды.
«Для меня очень важно сказать вам кое-что лично: у меня было много времени подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю.
Мне позволили носить эту повязку в течение пяти лет с гордостью и честью. Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я желаю Эдину и Себастьяну, чтобы они нашли очень хорошего преемника – уверен, что они добьются успеха», – сказал Ройс в видеообращении, которое опубликовано на сайте дортмундцев.
34-летний немец в апреле продлил контракт с «Боруссией» до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Ройс провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.
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1
|Бавария
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2
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3
|РБ Лейпциг
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4
|Унион Б
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5
|Фрайбург
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6
|Байер
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7
|Айнтрахт Ф
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8
|Вольфсбург
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9
|Майнц
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10
|Боруссия М
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11
|Кельн
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12
|Хоффенхайм
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|0-0
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13
|Вердер
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|0-0
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14
|Бохум
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|0-0
|0
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15
|Аугсбург
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|0-0
|0
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16
|Штутгарт
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17
|Хайденхайм
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|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -