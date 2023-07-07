Ройс отказался от капитанской повязки в «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс больше не будет капитаном команды, сообщается на официальном сайте команды.

«Для меня очень важно сказать вам кое-что лично: у меня было много времени подумать во время отпуска, и я решил отказаться от капитанской повязки. Вчера я сообщил об этом Эдину Терзичу и Себастьяну Келю.

Мне позволили носить эту повязку в течение пяти лет с гордостью и честью. Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении многих лет. Я желаю Эдину и Себастьяну, чтобы они нашли очень хорошего преемника – уверен, что они добьются успеха», – сказал Ройс в видеообращении, которое опубликовано на сайте дортмундцев.

34-летний немец в апреле продлил контракт с «Боруссией» до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Ройс провел 31 матч за команду во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач.