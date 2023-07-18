Новичок «Баварии» Ким Мин Джэ прокомментировал переход в мюнхенский клуб

Новичок «Баварии» Ким Мин Джэ прокомментировал свой переход из «Наполи» в мюнхенский клуб. Контракт 26-летнего игрока рассчитан до лета 2028 года.

«Бавария» — мечта каждого футболиста. Я действительно с нетерпением жду того, что будет в Мюнхене. Это новое начало для меня. Я буду продолжать развиваться здесь. В разговорах с клубом мне с самого начала было ясно, насколько они заинтересованы во мне. Моя первая цель — сыграть много игр. Кроме того, я хочу выиграть как можно больше трофеев», — цитирует игрока пресс-служба мюнхенцев.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.