Нико Ковач: «Уходим на перерыв удовлетворенными»
05:02
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после победы над «Майнцем» в 3-м туре чемпионата Германии (6:1) отметил, что гол Давида Алабы в концовке первого тайма сыграл важную роль.
— До первой паузы мы были как в летаргии, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы не смогли противостоять агрессивному напору соперника. Но потом мы стали лучше распоряжаться мячом, контролировали центр и создавали хорошие моменты через фланги. Гол Давида Алабы перед самым перерывом, после которого счет стал 2:1, был очень важен. После четвертого гола все было ясно. Мы уходим на перерыв удовлетворенными.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019[2]/08/stimmen-zum-heimspiel-gegen-mainz
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...