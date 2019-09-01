Нико Ковач: «Уходим на перерыв удовлетворенными»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач после победы над «Майнцем» в 3-м туре чемпионата Германии (6:1) отметил, что гол Давида Алабы в концовке первого тайма сыграл важную роль.

— До первой паузы мы были как в летаргии, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Мы не смогли противостоять агрессивному напору соперника. Но потом мы стали лучше распоряжаться мячом, контролировали центр и создавали хорошие моменты через фланги. Гол Давида Алабы перед самым перерывом, после которого счет стал 2:1, был очень важен. После четвертого гола все было ясно. Мы уходим на перерыв удовлетворенными.