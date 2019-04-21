Нико Ковач: "Удаление у "Вердера" немного облегчило "Баварии" жизнь во втором тайме"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач после матча 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (1:0) отметил, что ему бы хотелось, чтобы мюнхенцы реализовали свои многочисленные моменты. Он также добавил, что удаление в команде соперника облегчило "Баварии" жизнь.

– Сегодня обеим командам было тяжело, – приводит пресс-служба клуба слова Ковача. – Погодные условия были не самые оптимальные, температура +25. Играть в таких условиях непросто. Мы знали, что обыграть "Вердер" очень тяжело. Это было их первое поражение во втором круге. Мы должны были терпеливо играть. Определенно удаление немного облегчило нам жизнь во втором тайме. Я бы хотел, чтобы мы реализовали наши многочисленные моменты в 2:0 или 3:0. Но и 1:0 достаточно. Мы одержали полностью заслуженную победу и будем праздновать Пасху на первом месте.

"Бавария" после 30 туров набрала 70 очков и занимает первое место турнирной таблицы бундеслиги, "Вердер", в активе которого 47 очков, на восьмой строчке.

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