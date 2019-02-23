Нико Ковач: "Бавария" должна прибавить в Бундеслиге"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач перед матчем 23-го тура чемпионата Германии с "Гертой" отметил, что его команда должна побеждать. Он также добавил, что мюнхенцам нужно прибавить в Бундеслиге.

– Мы должны прибавить в Бундеслиге, – приводит пресс-служба слова Ковача. – То, что было несколько дней назад, осталось в прошлом. Мы хотим победить и мы должны победить, если хотим сохранить шансы на победу в Бундеслиге. В случае победы мы сравняемся по очкам с Дортмундом, которому на следующий день нужно будет снова побеждать. Для меня было очень важно, что мы сыграли на ноль против команды мирового уровня. Если мы так будем играть и в Бундеслиге, то нас будет не остановить.

Напомним, что "Нюрнберг" сыграл вничью в матче 22-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" – 0:0. Дортмундцы потеряли очки в третьем матче подряд. Отрыв "Боруссии" от "Баварии" сократился до трех очков.

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