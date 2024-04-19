Немецкий футбольный союз сообщил о продлении контракта с Нагельсманном

Пресс-служба Немецкого футбольного союза подтвердила, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заключил новый контракт. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024 года.

Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сообщалось, что Нагельсманн — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии».