Немецкий футбольный союз сообщил о продлении контракта с Нагельсманном
Пресс-служба Немецкого футбольного союза подтвердила, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заключил новый контракт. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года, заключив контракт до лета 2024 года.
Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Сообщалось, что Нагельсманн — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|12
|7
|43-39
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Аугсбург
|- : -
|20.04
|16:30
|
Кельн – Дармштадт
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|20.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия М
|- : -
|20.04
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|- : -
|20.04
|19:30
|
Унион Б – Бавария
|- : -
|21.04
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|21.04
|18:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|21.04
|20:30
|
Фрайбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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