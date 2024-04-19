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Сегодня, 12:28

Нагельсманн — о новом контракте со сборной Германии: «Это решение сердца»

Виктория Кравченко
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Юлиан Нагельсманн.
Фото AFP

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал подписание нового контракта с национальной командой. Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Это решение сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны. С помощью успешных и страстных выступлений у нас есть шанс вдохновить всю страну», — цитирует Нагельсманна официальный сайт сборной Германии.

О также добавил, что будет ждать вызова на чемпионате мира вместе со своим тренерским штабом.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.

Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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Немецкий футбольный союз сообщил о продлении контракта с Нагельсманном
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 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
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 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
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 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
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 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
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 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
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 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
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 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
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 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
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 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
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 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
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 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
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 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
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 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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