Нагельсманн — о новом контракте со сборной Германии: «Это решение сердца»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал подписание нового контракта с национальной командой. Соглашение рассчитано до 2026 года.

«Это решение сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны. С помощью успешных и страстных выступлений у нас есть шанс вдохновить всю страну», — цитирует Нагельсманна официальный сайт сборной Германии.

О также добавил, что будет ждать вызова на чемпионате мира вместе со своим тренерским штабом.

Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года.

Летом этого года в Германии пройдет чемпионат Европы. Подопечные Нагельсманна сыграют в группе С с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.