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Защитник «Зандхаузена» Жиров рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров ответил на вопрос о том, планирует ли он возвращаться в чемпионат России.

«Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты. Есть ли интерес ко мне из топовых турниров? Интерес гораздо больше, нежели когда я выступал в России. Потому что в Европе важно, как ты адаптируешься.
Если ты играешь во второй бундеслиге, то есть понимание, что ты сможешь играть и в других европейских чемпионатах. Европа сама по себе небольшая. Если выступаешь здесь, о тебе доступно больше информации», — приводит Metaratings слова Жирова.

Также футболист рассказал, что у него были предложения от клубов первой бундеслиги.

«Предложения были. Почему я не попробовал перейти туда? Стоит адресовать вопрос президенту «Зандхаузена», потому что два раза в течение трех последних трансферных окон он меня не отпустил. Хотя предлагали хорошие, адекватные деньги. Это были хорошие команды из первой и второй бундеслиг. Будет некрасиво раскрывать детали, но их представители не договорились с президентом», — добавил Жиров.

Жиров перешел в «Зандхаузен» из «Енисея» в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за команду.

Источник: https://metaratings.ru/blog/zhirov-o-chetyryekh-godakh-v-zandkhauzene-i-vozvrashchenii-v-rossiyu/
Александр Жиров
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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