Защитник «Зандхаузена» Жиров рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию

Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров ответил на вопрос о том, планирует ли он возвращаться в чемпионат России.

«Я не думал о возвращении в Россию, но в сложившихся реалиях и по семейным обстоятельствам буду рассматривать и Россию. Общался со своим представителем, буду рассматривать и другие варианты. Есть ли интерес ко мне из топовых турниров? Интерес гораздо больше, нежели когда я выступал в России. Потому что в Европе важно, как ты адаптируешься.

Если ты играешь во второй бундеслиге, то есть понимание, что ты сможешь играть и в других европейских чемпионатах. Европа сама по себе небольшая. Если выступаешь здесь, о тебе доступно больше информации», — приводит Metaratings слова Жирова.

Также футболист рассказал, что у него были предложения от клубов первой бундеслиги.

«Предложения были. Почему я не попробовал перейти туда? Стоит адресовать вопрос президенту «Зандхаузена», потому что два раза в течение трех последних трансферных окон он меня не отпустил. Хотя предлагали хорошие, адекватные деньги. Это были хорошие команды из первой и второй бундеслиг. Будет некрасиво раскрывать детали, но их представители не договорились с президентом», — добавил Жиров.

Жиров перешел в «Зандхаузен» из «Енисея» в июле 2018 года. В сезоне-2021/22 31-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за команду.