Нагельсманн: «Мы хотим сохранить Левандовски, но все не всегда так просто»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о ситуации с нападающим команды Робертом Левандовски.

«Мы много общаемся с Левандовски, живо обмениваемся мыслями. «Бавария» хочет сохранить Роберта, но все не всегда так просто. При этом, у меня нет ощущения, что Левандовски не хочет оставаться в команде. В любом случае, решение будет совместным. У нас точно будут переговоры», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 45 голов и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «Баварию». Контракт 33-летнего поляка с мюнхенским клубом действует до конца июня 2023 года.