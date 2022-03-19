Левандовски повторил рекорд Мюллера по числу сезонов с 30 голами в бундеслиге

Футбольный клуб «Бавария» со счетом 4:0 победил «Унион» в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Дублем в матче отметился Робер Левандовски. На счету польского нападающего 31 мяч в текущем сезоне чемпионата Германии.

33-летний футболист забил 30 или более мячей в пяти сезонах бундеслиги и повторил рекорд Герда Мюллера.

Кроме Левандовского и Мюллера еще пять игроков в истории чемпионата Германии смогли забить 30 или более голов за один сезон — Пьер-Эмерик Обамеянг, Лотар Эммерих (оба — за дортмундскую «Боруссию»), Дитер Мюллер («Кельн»), Юпп Хайнкес (менхенгладбахская «Боруссия») и Уве Зеелер («Гамбург»).

«Бавария» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 63 очка в 27 матчах.