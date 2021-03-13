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Нагельсманн сравнил новичка «Лейпцига» с Лукаку

11:47
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Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал переход в команду нападающего «Аякса» Бриана Броббея.

«Физически Бриан похож на Лукаку. Мы будем счастливы, если он станет кем-то вроде Ромелу. Они похожи. Нам хотелось бы, чтобы он стал таким же важным футболистом для Европы, как Лукаку», — цитирует Goal Нагельсманна.

В пятницу, 12 марта «Лейпциг» объявил о подписании контракта с 19-летним голландским форвардом. Он присоединится к немецкой команде по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/rb-leipzig-signing-brobbey-similar-to-lukaku-nagelsmann/nuuxbhqhv3lk16fq8bbid7w4d

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