Нагельсманн сравнил новичка «Лейпцига» с Лукаку
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал переход в команду нападающего «Аякса» Бриана Броббея.
«Физически Бриан похож на Лукаку. Мы будем счастливы, если он станет кем-то вроде Ромелу. Они похожи. Нам хотелось бы, чтобы он стал таким же важным футболистом для Европы, как Лукаку», — цитирует Goal Нагельсманна.
В пятницу, 12 марта «Лейпциг» объявил о подписании контракта с 19-летним голландским форвардом. Он присоединится к немецкой команде по окончании сезона-2020/21 на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/rb-leipzig-signing-brobbey-similar-to-lukaku-nagelsmann/nuuxbhqhv3lk16fq8bbid7w4d
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