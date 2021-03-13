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Флик назвал сильные стороны «Вердера»

10:49
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Главный тренер «Баварии» Ханс Флик назвал сильные стороны «Вердера» перед матчем с командой из Бремена в рамках 25-го тура чемпионата Германии.

«У «Вердера» очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга. Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Флика.

Матч «Вердер» — «Бавария» состоится сегодня, 13 марта. Начало встречи — в 17.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2021/03/vorbericht-bundesliga-werder-bremen-fc-bayern

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