Флик назвал сильные стороны «Вердера»
Главный тренер «Баварии» Ханс Флик назвал сильные стороны «Вердера» перед матчем с командой из Бремена в рамках 25-го тура чемпионата Германии.
«У «Вердера» очень хорошая оборона, они располагаются очень компактно, умело закрывают свободные зоны. Мы видели это в матче первого круга. Поэтому важно будет агрессивно играть без мяча, а при владении мячом находить хорошие решения», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Флика.
Матч «Вердер» — «Бавария» состоится сегодня, 13 марта. Начало встречи — в 17.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2021/03/vorbericht-bundesliga-werder-bremen-fc-bayern
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