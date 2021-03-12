Форвард «Аякса» Броббей официально подписал контракт с «Лейпцигом»

Нападающий «Аякса» Брайан Броббей подписал контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

19-летний голландец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента летом 2021 года. Футболист подписал контракт с «Лейпцигом» на четыре года.

Brian #Brobbey is a Bull! ?



We're delighted to announce the signing of Brian #Brobbey on a four-year deal from @AFCAjax in summer 2021.



?? #RBLeipzig pic.twitter.com/DJqkSstnSp — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) March 12, 2021

В сезоне-2020/21 Броббей провел 11 матчей за «Аякс», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.