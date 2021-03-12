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Форвард «Аякса» Броббей официально подписал контракт с «Лейпцигом»

13:16
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Нападающий «Аякса» Брайан Броббей подписал контракт с «Лейпцигом», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

19-летний голландец перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента летом 2021 года. Футболист подписал контракт с «Лейпцигом» на четыре года.

В сезоне-2020/21 Броббей провел 11 матчей за «Аякс», на его счету 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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