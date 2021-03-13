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«Бавария» обыграла «Вердер» и оторвалась от «Лейпцига» на 5 очков

19:25
«Бавария» — «Вердер» — 3:1. Фото ФК «Бавария»
«Бавария» — «Вердер» — 3:1. Фото ФК «Бавария»
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«Бавария» обыграла «Вердер» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу — 3:1. Мюнхенцы оторвались от «Лейпцига» на 5 очков, одержав третью победу подряд.

Один из мячей «Баварии» провел Роберт Левандовски, для которого этот гол стал 32-м в 25 играх бундеслиги.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

«Вердер» — «Бавария» — 1:3 (0:2)

Голы: Горецка, 22 (0:1). Гнабри, 35 (0:2). Левандовски, 67 (0:3). Фюллкруг, 85 (1:3).

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие (Агу, 63), Аугустинссон (Динкчи, 89), Эггештайн (Биттенкурт, 63), Мевальд (Велькович, 76), Шмид (Фюллкруг, 64), Рашица, Саджент.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Эрнандез, Павар, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 79), Коман (Шупо-Мотинг, 79), Горецка, Дэйвис (Сарр, 84), Левандовски (Сане, 79).

Предупреждение: Саджент, 70.

Судья: Грефе.

13 марта. Бремен. Стадион «Везерштадион».

Вердер — Бавария

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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