«Бавария» обыграла «Вердер» и оторвалась от «Лейпцига» на 5 очков
«Бавария» обыграла «Вердер» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу — 3:1. Мюнхенцы оторвались от «Лейпцига» на 5 очков, одержав третью победу подряд.
Один из мячей «Баварии» провел Роберт Левандовски, для которого этот гол стал 32-м в 25 играх бундеслиги.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
«Вердер» — «Бавария» — 1:3 (0:2)
Голы: Горецка, 22 (0:1). Гнабри, 35 (0:2). Левандовски, 67 (0:3). Фюллкруг, 85 (1:3).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие (Агу, 63), Аугустинссон (Динкчи, 89), Эггештайн (Биттенкурт, 63), Мевальд (Велькович, 76), Шмид (Фюллкруг, 64), Рашица, Саджент.
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Эрнандез, Павар, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Гнабри (Мусиала, 79), Коман (Шупо-Мотинг, 79), Горецка, Дэйвис (Сарр, 84), Левандовски (Сане, 79).
Предупреждение: Саджент, 70.
Судья: Грефе.
13 марта. Бремен. Стадион «Везерштадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю