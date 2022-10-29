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Сегодня, 00:26

Нагельсманн рассказал, чему хочет научиться у «Реала» и его главного тренера

Алина Савинова
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что хочет обладать таким же спокойствием, которое демонстрирует главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во время матчей своей команды.

" Реал" выигрывает очень много титулов. Вы всегда можете чему-то научиться у лучших команд и ведущих тренеров. В данном случае — необходимому терпению в определенных ситуациях и умению держать себя в руках", — приводит SportBild слова Нагельсманна.

В субботу, 29 октября, «Бавария» сыграет с «Майнцем» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://m.sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/fc-bayern-julian-nagelsmann-verraet-was-er-von-real-madrid-lernen-will-81767040.sportMobile.html
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
8
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
9
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
10
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
11
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 1 : 0
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
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Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

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