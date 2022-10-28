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28 октября, 23:25

Гол Фюллкруга на последних минутах матча принес победу «Вердеру» над «Гертой»

Алина Савинова
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«Вердер» на своем поле принимал «Герту» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол на 85-й минуте матча забил нападающий команды из Бремена Никлас Фюллкруг.

На данный момент «Вердер» с 18 очками занимает 6-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Герта» расположилась на 13-й строчке, имея в активе 11 очков.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
28 окт, 21:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:0
Герта
ФК Вердер
ФК Герта
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
2
 Бавария 11 6 4 1 32-8 22
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
6
 Майнц 11 5 3 3 16-13 18
7
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
8
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
9
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
10
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
11
 РБ Лейпциг 11 4 4 3 20-18 16
12
 Аугсбург 11 4 2 5 14-19 14
13
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
14
 Вольфсбург 11 2 5 4 13-19 11
15
 Байер 11 2 3 6 16-23 9
16
 Штутгарт 11 1 5 5 13-20 8
17
 Бохум 11 2 1 8 11-28 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.10 21:30
Вердер – Герта
 1 : 0
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 - : -
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 - : -
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 - : -
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 11 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 9 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 9 1 2
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