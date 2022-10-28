Гол Фюллкруга на последних минутах матча принес победу «Вердеру» над «Гертой»

«Вердер» на своем поле принимал «Герту» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Победный гол на 85-й минуте матча забил нападающий команды из Бремена Никлас Фюллкруг.

На данный момент «Вердер» с 18 очками занимает 6-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Герта» расположилась на 13-й строчке, имея в активе 11 очков.