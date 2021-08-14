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Нагельсманн об игре с гладбахской «Боруссией»: «Это честная ничья, у «Баварии» был хороший соперник»

02:16
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн подвел итоги матча первого тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:1).

«Вы никогда не будете удовлетворены, если не побеждаете. У обеих команд было много возможностей. После перерыва им повезло, когда у нас было много моментов. Зрители увидели захватывающую игру. Четверть часа после перерыва показала, что мы можем создать много моментов. В конце концов, было много спорных моментов. Это честная ничья, у нас был хороший соперник. Нам еще нужно сделать еще несколько улучшений», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт клуба.

Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».

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Сергей Разин все материалы автора

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