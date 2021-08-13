«Бавария» сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» на старте нового сезона бундеслиги
Новый сезон бундеслиги открывал матч действующего чемпиона — «Баварии» — против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В составе «Боруссии» гол забил нападающий Алассан Плеа. Он стал автором первого гола нового сезона бундеслиги.
У «Баварии» отличился лучший бомбардир прошлого сезона Роберт Левандовски. Поляк забил в первом туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.
Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
1-й тур
«Боруссия М» — «Бавария» — 1:1 (1:1)
Голы: Плеа, 10 (1:0). Левандовски, 42 (1:1).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Крамер, Вольф (Беннеттс, 72), Нойхаус (Бенеш, 90+1), Штиндль, Херрманн (Хофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 82), Горецка, Киммих, Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Мусиала, 75), Сане (Коман, 74).
Предупреждения: Штиндль, 57. Нойхаус, 90.
Судья: Фриц (Германия).
13 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/
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