«Бавария» сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» на старте нового сезона бундеслиги

Новый сезон бундеслиги открывал матч действующего чемпиона — «Баварии» — против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В составе «Боруссии» гол забил нападающий Алассан Плеа. Он стал автором первого гола нового сезона бундеслиги.

У «Баварии» отличился лучший бомбардир прошлого сезона Роберт Левандовски. Поляк забил в первом туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд, что является рекордом турнира.

Эта игра стала первой официальной для Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера «Баварии».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Боруссия М» — «Бавария» — 1:1 (1:1)

Голы: Плеа, 10 (1:0). Левандовски, 42 (1:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Крамер, Вольф (Беннеттс, 72), Нойхаус (Бенеш, 90+1), Штиндль, Херрманн (Хофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 82), Горецка, Киммих, Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Мусиала, 75), Сане (Коман, 74).

Предупреждения: Штиндль, 57. Нойхаус, 90.

Судья: Фриц (Германия).

13 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».