Нагельсманн не подтвердил переход Упамекано в «Баварию»
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал заявление спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича о том, что защитник «быков» Дайот Упамекано переходит в клуб из Мюнхена.
«Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я сосредоточен на команде. Если в «Баварии» делают такие заявления за 20 минут до начала нашего матча — это их ответственность. Все зависит от игрока, а не от нас. Это часть футбола. Так было всегда и будет так же еще несколько лет», — цитирует Sport1 Нагельсманна.
12 февраля Салихамиджич объявил, что «Бавария» достигла договоренности о переходе в команду защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. 22-летний футболист играет в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол. В его контракте прописана сумма отступных в размере 42,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2021/02/upamecano-nagelsmann-reagiert-gelassen-auf-bayern-bestaetigung
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