Нагельсманн не подтвердил переход Упамекано в «Баварию»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал заявление спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича о том, что защитник «быков» Дайот Упамекано переходит в клуб из Мюнхена.

«Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я сосредоточен на команде. Если в «Баварии» делают такие заявления за 20 минут до начала нашего матча — это их ответственность. Все зависит от игрока, а не от нас. Это часть футбола. Так было всегда и будет так же еще несколько лет», — цитирует Sport1 Нагельсманна.

12 февраля Салихамиджич объявил, что «Бавария» достигла договоренности о переходе в команду защитника «Лейпцига» Дайота Упамекано. 22-летний футболист играет в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол. В его контракте прописана сумма отступных в размере 42,5 миллиона евро.