«Боруссия» из Дортмунда свела вничью матч с «Хоффенхаймом»
«Боруссия» из Дортмунда принимала «Хоффенхайм» в матче 21-го тура чемпионата Германии. Встреча закончилась со счетом 2:2.
«Боруссия» одержала только одну победу в последних пяти матчах и занимает шестое место в турнирной таблице бундеслиги.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
21-й тур
«Боруссия Д» — «Хоффенхайм» — 2:2 (1:1)
Голы: Санчо, 24 (1:0). Даббур, 31 (1:1). Бебу, 51 (1:2). Холанн, 81 (2:2).
«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Дилэйни (Ройс, 59), Эмре Джан, Рафаэл Геррейру, Брандт (Мукоко, 60), Санчо, Рейна (Дахуд, 59), Беллингем (Шульц, 71), Холанн.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Пош, Руди, Кадержабек (Гачинович, 64), Гриллич, Самассеку, Баумгартнер, Йон, Даббур (Сков, 88), Бебу.
Предупреждения: Дилэйни, 22. Руди, 26. Гриллич, 57. Фогт, 59. Пош, 60. Самассеку, 65. Аканджи, 67. Даббур, 85. Гачинович, 90+2.
Судья: Данкерт (Германия).
13 февраля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Штутгарт» — «Герта» — 1:1 (1:0)
Голы: Калайджич, 45+1 (1:0). Нец, 82 (1:1).
«Штутгарт»: Кобель, Антон, Соса, Мавропанос, Каразор, Томми (Дидави, 68), Эндо, Мангаля, Ферстер (Сиссе, 86), Калайджич (Климовиц, 87), Вамангитука (Кулибали, 68).
«Герта»: Ярстейн, Пекарик (Нец, 79), Штарк, Миттельштедт (Леки, 79), Альдерете, Тузар, Аскасибар (Хедира, 58), Гендузи, Лукебакио, Пентек (Радоньич, 58), Кунья.
Предупреждения: Мавропанос, 7. Пентек, 13. Пекарик, 37. Каразор, 69.
Судья: Осмерс (Германия).
13 февраля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
«Вердер» — «Фрайбург» — 0:0
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гебре Селассие, Велькович (Мойсандер, 46), Аугустинссон (Гросс, 86), Фридль, Эггештайн, Мевальд (Осако, 80), Р.Шмид (Биттенкурт, 86), Рашица, Саджент (Зельке, 62).
«Фрайбург»: Мюллер, Гульде, Хайнц (Кюблер, 90+4), Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Ж.Шмид, Грифо, Сантамария (Хаберер, 71), Чон У Ен (Петерсен, 56), Демирович (Хелер, 56).
Предупреждения: Хефлер, 83. Хайнц, 90+2.
Судья: Грефе (Германия).
13 февраля. Бремен. Стадион «Везерштадион».
«Байер» — «Майнц» — 2:2 (1:0)
Голы: Аларио, 14 (1:0). Шик, 84 (2:0). Глатцель, 89 (2:1). Штегер, 90+2 (2:2).
«Байер»: Храдецки (Ломб, 46), Та (Бендер, 63), Венделл, Фосу-Менса, Тапсоба, Арангис, Демирбай (Амири, 72), Вирц, Аларио (Шик, 63), Бэйли (Грэй, 72), Диаби.
«Майнц»: Центнер, Белль, Да Коста, Мвене, Ниакате, Сен Жюст, Латца (Боэтиус, 75), Кор, Баррейро (Штегер, 83), Солои (Буркардт, 83), Онисиво (Глатцель, 78).
Предупреждения: Та, 3. Венделл, 13. Тапсоба, 66. Шик, 68. Фосу-Менса, 82. Штегер, 90+4.
Судья: Винкманн (Германия).
13 февраля. Леверкузен. Стадион «БайАрена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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