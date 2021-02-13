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19-летний американец Хоппе признан лучшим молодым игроком бундеслиги в январе

02:40
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Нападающий «Шальке» Мэттью Хоппе стал лучшим молодым игроком бундеслиги в прошедшем месяце. 19-летний американец в январе сыграл в 6 матчах чемпионата Германии и забил 5 голов.

Хоппе 1 февраля 2021 года подписал новый контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано до 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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