Салихамиджич подтвердил, что Упамекано перейдет в «Баварию»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в комментарии Bild 12 февраля подтвердил информацию о том, что защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано пополнит команду.
«Я могу подтвердить это. Мы очень счастливы», — сказал Салихамиджич.
В этот же день RMC Sport и другие источники сообщили, что француз перейдет в «Баварию». Указано, что мюнхенцы заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет 42,5 миллиона евро.
22-летний футболист играет в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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