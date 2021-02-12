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Салихамиджич подтвердил, что Упамекано перейдет в «Баварию»

23:12
Хасан Салихамиджич. Фото Reuters
Хасан Салихамиджич. Фото Reuters
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в комментарии Bild 12 февраля подтвердил информацию о том, что защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано пополнит команду.

«Я могу подтвердить это. Мы очень счастливы», — сказал Салихамиджич.

В этот же день RMC Sport и другие источники сообщили, что француз перейдет в «Баварию». Указано, что мюнхенцы заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет 42,5 миллиона евро.

22-летний футболист играет в «Лейпциге» с начала 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей и 1 гол.

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